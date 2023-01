Tomanowos, l’incredibile storia del meteorite sopravvissuto alle mega-inondazioni

MeteoWeb

Si chiama Tomanowos la roccia che probabilmente ha la storia più affascinante sulla Terra. Il nome significa “il Visitatore dal cielo” nella lingua estinta della tribù indiana Clackamas dell’Oregon, negli Stati Uniti. I Clackama veneravano il Tomanowos – noto anche come il Meteorite di Willamette – credendo che fosse giunto a unire cielo, terra e acqua per il loro popolo.

Questo meteorite di ferro è il più grande mai trovato negli Stati Uniti e il sesto più grande al mondo. La superficie liscia si è sciolta durante il suo ingresso ardente nell’atmosfera, mentre le fosse si sono formate sulla superficie terrestre.

Le rare rocce extraterrestri come Tomanowos hanno una sorta di attrazione fatale per noi umani. Quando gli americani europei trovarono la roccia butterata di 15 tonnellate vicino al fiume Willamette più di un secolo fa, Tomanowos subì un violento sradicamento, una serie di cause legali e un periodo sotto scorta armata. Già da questo si capisce quanto la sua storia, iniziata miliardi di anni fa, sia davvero incredibile.

La storia di Tomanowos

Tomanowos è un meteorite di 15 tonnellate fatto – come la maggior parte dei meteoriti metallici – di ferro, con circa l’8% di nichel mescolato. Questi atomi di ferro e nichel si sono formati al centro di grandi stelle che hanno concluso la loro vita in esplosioni di supernove. Queste massicce esplosioni hanno diffuso nello spazio i prodotti della fusione nucleare: elementi grezzi che poi sono finiti in una nebulosa, ossia una nube di polvere e gas. Alla fine, gli elementi sono stati spinti insieme dalla gravità, formando le prime sfere simili a pianeti, o protopianeti, del nostro sistema solare.

Circa 4,5 miliardi di anni fa, Tomanowos faceva parte del nucleo di uno di questi protopianeti, dove si accumulano metalli più pesanti come ferro e nichel. Qualche tempo dopo, questo protopianeta deve essersi scontrato con un altro corpo planetario, rimandando nello spazio questo meteorite e un numero imprecisato di altri pezzi.

Sopravvissuto alle inondazioni

Impatti successivi nel corso di miliardi di anni, alla fine, hanno spinto l’orbita di Tomanowos attraverso quella della Terra. Come risultato di questo gioco di biliardo cosmico, il meteorite Tomanowos è entrato nell’atmosfera terrestre circa 17.000 anni fa, viaggiando a circa 64.000 chilometri all’ora, ed è atterrato su una calotta glaciale in Canada. Nei decenni successivi, il ghiaccio che scorre lentamente ha trasportato Tomanowos verso sud, verso un ghiacciaio nel fiume Fork del Montana, in quelli che oggi sono gli Stati Uniti. Questo ghiacciaio aveva creato una diga di ghiaccio alta oltre 600 metri attraverso il fiume.

La diga di ghiaccio si sgretolò quando Tomanowos si avvicinò, rilasciando una delle più grandi inondazioni mai documentate: quelle dell’enorme Lago Missoula, che modellarono le Scablands dello Stato di Washington con la potenza di diverse migliaia di cascate del Niagara.

Intrappolato nel ghiaccio e trascinato lungo il fiume dall’alluvione, Tomanowos ha attraversato gli attuali Idaho, Washington e Oregon lungo il fiume Columbia in piena a velocità talvolta superiori a 60km/h, secondo le simulazioni dei geologi moderni. Mentre galleggiava vicino a quella che oggi è la città di Portland, la copertura di ghiaccio del meteorite si ruppe e Tomanowos affondò sul fondo del fiume.

È una delle centinaia di altre rocce “erratiche” – rocce costituite da elementi che non corrispondono alla geologia locale – che sono state trovate lungo il fiume Columbia. Sono tutti souvenir delle catastrofiche inondazioni del Missoula, ma nessuno è raro come Tomanowos.

Una roccia per cui vale la pena fare causa

Quando le acque alluvionali defluirono, Tomanowos rimase esposto alle intemperie. Nel corso di migliaia di anni, la pioggia si è mescolata al solfuro di ferro nel meteorite. Questo ha prodotto acido solforico che ha lentamente inciso e scavato grandi cavità, creando la superficie craterizzata che il meteorite presenta oggi.

Diverse migliaia di anni dopo le inondazioni del Missoula, i Clackama arrivarono in Oregon e scoprirono il meteorite. Nonostante la mancanza di un cratere, il nome Tomanowos, o Visitatore dal cielo, suggerisce che potrebbero aver sospettato le origini extraterrestri della roccia. Millenni di riposo pacifico nella valle di Willamette terminarono nel 1902, quando un uomo dell’Oregon di nome Ellis Hughes spostò segretamente la roccia di ferro nella sua terra e la rivendicò come sua proprietà.

Trasportare una roccia di 15 tonnellate su un carrello di legno per circa 1,5km senza essere notati non era facile. Hughes e suo figlio hanno lavorato per tre mesi massacranti. Una volta che il meteorite era sulla sua terra, iniziò a far pagare l’accesso per vedere il “Meteorite di Willamette”. In realtà, però, il legittimo proprietario della roccia di ferro risultò essere la Oregon Iron and Steel Company, che possedeva il terreno dove Hughes aveva trovato il meteorite e fece causa per la sua restituzione. Mentre la causa andava avanti nei tribunali, la compagnia ha assunto una guardia che sedeva in cima al Tomanowos 24 ore al giorno con una pistola carica. La compagnia vinse la causa nel 1905 e un anno dopo vendette Tomanowos all’American Museum of Natural History di New York.

Tomanowos e la tribù Clackamas

Oggi il meteorite Tomanowos può essere visto nella mostra Hall of the Universe del museo, che ancora lo chiama “Meteorite di Willamette”. Nel 2000, il museo ha firmato un accordo con i discendenti della tribù Clackamas, riconoscendo il significato spirituale del meteorite per i nativi dell’Oregon.

Secondo le tradizioni dei Clackama, Tomanowos è un essere spirituale venerato che ha guarito e rafforzato la gente della valle fin dall’inizio dei tempi. I Clackama credono che Tomanowos sia venuto come rappresentante del Popolo del Cielo e che si sia verificata un’unione tra cielo, terra e acqua quando ha raggiunto il suolo e ha raccolto l’acqua piovana nei suoi bacini. L’acqua piovana fungeva da potente fonte di purificazione e guarigione per i Clackama e i loro vicini. I cacciatori tribali, in cerca di potere, immergevano le loro punte di freccia nell’acqua raccolta nelle fessure del meteorite. Queste tradizioni e il legame spirituale con Tomanowos sono conservate oggi attraverso le cerimonie e i canti dei discendenti dei Clackama.

Al giorno d’oggi, ogni anno, le Tribù Confederate di Grand Ronde tengono una visita cerimoniale con l’antica roccia. Nel 2019, diversi frammenti del meteorite che erano stati conservati separatamente sono stati restituiti alla tribù.

Decenni dopo che i geologi J. Harlen Bretz e Joseph T. Pardee hanno ipotizzato separatamente la teoria delle inondazioni del Missoula all’inizio del XX secolo, la loro ricerca è stata utilizzata per spiegare come Tomanowos abbia raggiunto l’Oregon, dove è stato trovato. Il loro lavoro ha anche innescato uno dei più significativi cambiamenti di paradigma nelle recenti geoscienze: il riconoscimento che gli eventi catastrofici di inondazione contribuiscono in modo significativo all’erosione e all’evoluzione del paesaggio.