I misteri della matematica: convegno CICAP a Pisa

Sarà la matematica l’assoluta protagonista del convegno nazionale del CICAP (il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) in programma sabato 21 gennaio 2023, dalle 9.30 alle 18, nell’aula magna del Polo Carmignani dell’Università di Pisa (piazza dei Cavalieri 8).

La matematica tra ricerca scientifica e vita quotidiana, alla scoperta del suo ruolo essenziale in tantissimi aspetti della nostra esistenza. Non solo, quindi, uno strumento indispensabile per l’indagine dei fenomeni misteriosi, ma anche un esercizio molto efficace per lo sviluppo del ragionamento e del pensiero critico.

Con questo convegno nazionale, organizzato dal CICAP Toscana in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa, il Comitato punta, insomma, a raccontare una matematica sorprendente e affascinante, costellata di misteri che hanno tormentato le menti più brillanti della storia e che oggi ci permette di esplorare gli angoli più remoti dell’universo, ma che a volte ci inganna, ad esempio con l’illusione di poterci rendere milionari al casinò, fino a stupirci con gli enigmi nascosti nella musica rock.

Il convegno è valido per i crediti formativi degli insegnanti (codice SOFIA 75607) e vedrà coinvolti gli studenti di alcune scuole del territorio. L’ingresso è libero senza prenotazione fino all’esaurimento dei posti a disposizione. Per informazioni: toscana@cicap.org.