Potrebbe essere la moglie del faraone: l’Egitto annuncia la scoperta di un’antica camera sepolcrale

Eccezionale scoperta in Egitto: gli archeologi hanno portato alla luce una tomba a Luxor, dove potrebbe essere stata sepolta la moglie di un faraone quasi 3.500 anni fa. Il capo dell’Autorità per le Antichità, Mustafa Al-Wasiri, ha riferito che gli scavi sono ancora in corso.

Secondo Al-Wasiri, una spedizione egiziano-britannica ha trovato la tomba sulla riva occidentale del Nilo, a circa 600 km a sud della capitale, Il Cairo.

Esiste già un’ipotesi su chi fosse esattamente sepolta nella camera funeraria: secondo Wasiri, i primi ritrovamenti indicano che si tratta di una tomba della XVIII dinastia, di cui hanno fatto parte leggendari faraoni come Akhenaton e Tutankhamon, esistita dal 1550 al 1292 a.C.

Secondo Piers Litherland dell’Università di Cambridge, che sta guidando il team di ricercatori britannici nello scavo, potrebbe trattarsi della tomba di una regina o di una principessa della famiglia regnante dei Thutmoseid.

Sfortunatamente, l’interno della tomba è in cattive condizioni, ha spiegato l’archeologo egiziano Mohsen Kamel. Molti dei componenti e delle iscrizioni erano già stati distrutti in tempi antichi quando depositi di sabbia e calcare sono entrati nella camera sepolcrale durante le piene.

L’Egitto ha fatto una serie di affascinanti scoperte archeologiche negli ultimi mesi, in particolare nella tentacolare necropoli di Saqqara a Sud del Cairo. Le autorità sperano di utilizzare le scoperte per rilanciare il turismo, che vacilla da anni.