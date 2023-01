Molise flagellato dal maltempo: esondato il fiume Carpino, raffiche oltre 100 km/h

MeteoWeb

L’ondata di maltempo sta colpendo duramente il Molise, ed in particolare la provincia di Isernia. Il fiume Carpino è esondato causando allagamenti soprattutto nella zona industriale di Pettoranello del Molise. Circa 100 mm di precipitazioni si sono registrati in poche ore nella zona della Mainarde, a Castel San Vincenzo, dove le raffiche di vento si sono spinte fino a 120 km/h, sradicando alberi, cartellonistica, coperture di capannoni.

I vigili del fuoco del comando di Isernia hanno coordinato tra la notte e la prima parte della giornata 45 interventi, gran parte dei quali per allagamenti in abitazioni, scantinati e garage. La strada provinciale di Carpinone, uno dei comuni più colpiti, è rimasta chiusa fino alla tarda mattinata.

