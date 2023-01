Montagna: colto da malore su un sentiero, 75enne muore in Trentino

MeteoWeb

Un escursionista di 75 anni di Pergine Valsugana, in Trentino, ha perso la vita oggi sul sentiero 411 che dalla Croce del Chegul porta in Cima Marzola. A quota 1.471 metri, nei pressi del Doss dei Corvi, l’uomo, in passeggiata solitaria, è stato colto da un improvviso malore. A dare l’allarme al Numero unico per le emergenze sono stati altri escursionisti che hanno assistito alla scena. L’intervento dell’equipe medica elitrasportata del Soccorso alpino è stato immediato, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non si è potuto far altro che constatare il decesso.