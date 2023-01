Montagna veneta ricoperta dalla neve, 25 cm a Cortina d’Ampezzo | FOTO

MeteoWeb

Tanta neve è caduta nelle scorse 24 ore sulla montagna veneta: il maggior accumulo di manto fresco è segnalato a Re Vales e Passo Falzarego con 30 cm, a Cortina d’Ampezzo registrati 25 cm, a Falcade 40 cm e ad Alleghe 28 cm, ben 30 cm ad Alpago e 28 cm a Nevegal. Per quanto riguarda il Vicentino si segnalano 43 cm sul Monte Lisser di Enego, 33 cm a Cima Larici di Asiago. Nel Veronese 25 cm sul Monte Tomba e 11 cm sul Monte Baldo.

