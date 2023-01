Morta a 54 anni la figlia di Elvis, Lisa Marie Presley

MeteoWeb

E’ morta a 54 anni per arresto cardiaco l’unica figlia di Elvis Presley, Lisa Marie: lo ha annunciato la madre, Priscilla. La donna era stata ricoverata nella serata di ieri in condizioni critiche in un ospedale della California. “Priscilla Presley e la famiglia Presley sono scioccate e devastate dalla tragica morte della loro amata Lisa Marie. Sono profondamente grati per il sostegno, l’amore e le preghiere di tutti e chiedono privacy in questo momento molto difficile,” si legge in una dichiarazione, fornita alla CNN da un rappresentante della famiglia. “Per favore, ricordate lei e la nostra famiglia nelle vostre preghiere. Ringraziamo per le preghiere da tutto il mondo e chiediamo privacy in questo periodo“.

Martedì l’ultima apparizione alla cerimonia per l’80ª edizione dei Golden Globe.