Morto il bimbo caduto in un pozzo in Vietnam

Non ce l’ha fatta il bambino che da sabato 31 dicembre era caduto in un pozzo in Vietnam. Il piccolo, Ly Hao Nam di 10 anni, è stato dichiarato morto. Ly era caduto sabato mattina in una cavità profonda 35 metri e larga appena 25 centimetri. Il buco si trova all’interno di un cantiere edile per la costruzione di un ponte.