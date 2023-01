Trovato morto in un centro benessere di Bologna, probabile malore

MeteoWeb

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto, nella serata di ieri, poco dopo le 22, nella sauna di un centro benessere di Bologna. Sul posto, a quanto si è appreso, sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia: da un primo esame l’ipotesi è che l’uomo sia stato colto da un malore.

Per fugare ogni dubbio è stata comunque disposta, dal Pubblico Ministero di turno, l’autopsia. Ad accorgersi della morte del cliente del centro benessere sarebbero stato i dipendenti della struttura al momento dei controlli, prima della chiusura serale. E’ stato immediatamente avvertito il 118 e sul posto è giunta anche la Polizia, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.