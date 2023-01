Scienze dello Spazio e della Terra, la NASA assegna contratto per l’analisi dei dati

MeteoWeb

La NASA ha assegnato il contratto Space and Earth Sciences Data Analysis-V (SESDA-V) ad ADNET Systems, Inc. di Bethesda, nel Maryland, per fornire ricerca e sviluppo relativamente alle scienze dello Spazio e della Terra, presso il Goddard Space Flight Center dell’agenzia a Greenbelt, nel Maryland.

Lo scopo di questo contratto è fornire un’ampia gamma di servizi per supportare la ricerca e lo sviluppo delle scienze della Terra e dello Spazio per il Goddard’s Sciences and Exploration Directorate. I servizi includono operazioni sui dati e attività nelle tecnologie dei sistemi informativi, ingegneria, comunicazione scientifica, istruzione e sensibilizzazione del pubblico, che aiutano la NASA a svolgere con successo missioni scientifiche.