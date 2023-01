La NASA punta a un nuovo telescopio, cercherà segni di vita su pianeti simili alla Terra

MeteoWeb

Secondo quanto riportato da Science, la NASA intende realizzare un telescopio ottico grande quanto il James Webb Space Telescope che avrà un obiettivo ben definito: cercare segni di vita su pianeti simili alla Terra. Così come JWST, sarà posizionato su L2, un punto di equilibrio gravitazionale a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, ma, a differenza del JWST, sarà possibile effettuare manutenzione e aggiornamenti robotici, che potrebbero consentirgli di funzionare per decenni.

Al momento il nuovo telescopio viene chiamato Habitable Worlds Observatory (HWO). La NASA intende avvalersi di tecnologie già sviluppate o in fase di sviluppo, inclusi specchi segmentati come quello utilizzato per JWST e un dispositivo ottico all’interno del telescopio che blocca la luce di una stella in modo da rivalere deboli esopianeti nelle vicinanze.