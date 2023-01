Fitta nebbia e visibilità ridotta: disagi all’aeroporto di Pescara, grave incidente stradale nell’Aretino

MeteoWeb

Con l’alta pressione dominante e la stabilità, foschia e nebbia continuano ad assediare diverse località del Paese.

Segnalati nuovi disagi all’aeroporto di Pescara a causa della fitta coltre che da una decina di giorni, quasi quotidianamente, scende sulla costa. Il volo Ryanair Torino-Pescara che sarebbe dovuto atterrare alle 07:15 è stato dirottato su Bari. A causa dell’assenza del velivolo, il volo Pescara-Torino delle 07:40 è partito con quasi 4 ore di ritardo.

A causa della fitta nebbia, che riduceva la visibilità, una donna è morta in uno scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina, intorno alle 10, sulla provinciale di Brolio nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo). Sul posto la polizia municipale di Castiglion Fiorentino, i carabinieri e il 118 che ha constatato il decesso della donna. Il marito, 82enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena.

