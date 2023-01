MeteoWeb

L’amministrazione comunale di Campobasso, viste le basse temperature e le previsioni delle prossime ore, raccomanda a tutti gli automobilisti la massima prudenza e ricorda ai cittadini che su tutti i veicoli transitanti sulle strade di pertinenza del Comune è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve. Saranno previsti controlli in tal senso da parte degli agenti della Polizia Locale.

Le raccomandazioni arrivate da Palazzo San Giorgio riguardano l’annunciato peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore con nevicate anche a quote collinari previste sia nella giornata di domani, venerdì 20 gennaio, che in quella di sabato, 21. L’amministrazione inoltre invita gli automobilisti a non lasciare le vetture in condizioni tali da impedire la normale circolazione veicolare e quella dei mezzi spartineve, spargisale o di soccorso.