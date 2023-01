Dopo la neve è il ghiaccio a mettere a dura prova l’Umbria

MeteoWeb

Dopo la grande nevicata, ora è il gelo ad assediare l’Umbria: le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato valori prossimi allo zero termico un po’ ovunque. Nella notte le temperature sono crollate, toccando -8°C a Monteleone di Spoleto, -7°C a Cascia e -4°C a Norcia.

A Castelluccio di Norcia il manto nevoso ha superato il metro di altezza, secondo quanto riporta l’ANSA. In alcuni punti gli accumuli sono particolarmente significativi complice l’azione del vento. Raggiungere il Pian Grande, a causa anche del ghiaccio, è particolarmente difficile sia dal versante umbro sia marchigiano ed è sconsigliato mettersi in viaggio verso il paese.

Le strade principali sono tornate tutte percorribili, anche nelle aree montane a ridosso dell’Appennino. Il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha raccontato all’ANSA come sia riuscito ad anticipare l’accumulo di neve: “Vivendo a oltre mille metri di quota ed essendo figlio di cantonieri ho da sempre avuto come insegnamento che la neve deve essere rimossa subito, altrimenti gli spazzaneve non riescono ad entrare in azione e quindi ho fatto entrare in funzione i mezzi fin dal primo momento che è iniziato a nevicare“. Già a metà giornata ieri Cascia e tutte le frazioni erano raggiungibili.

Situazione più complessa a Preci: “Il ghiaccio ci sta mettendo a dura prova, raggiungere le frazioni, come Villa Collescille e Casale Montebufo, non è affatto semplice. Anche a Preci ci sono strade che sono un lastricato di ghiaccio, siamo a meno quattro gradi,” ha dichiarato all’ANSA il sindaco Massimo Messi.

Un cielo particolarmente limpido caratterizza oggi Perugia dopo l’intensa nevicata di ieri che non si registrava da anni. Il freddo è ancora intenso e la temperatura vicina allo zero ma le strade principali sono tutte percorribili. Dal centro storico appaiono imbiancate anche le colline intorno a Perugia e sul fondovalle è apparsa la nebbia.

