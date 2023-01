Forti nevicate, inondazioni e frane: non è ancora finita, la California si prepara al 10° fiume atmosferico

MeteoWeb

Il 9° fiume atmosferico in 3 settimane di grandi tempeste invernali ha attraversato la California lunedì. Una forte nevicata si è registrata nella Sierra Nevada: l’Università della California Berkeley Central Sierra Snow Lab ha twittato lunedì mattina di avere registrato 126 cm di neve fresca da venerdì. È stato emesso un avviso di valanghe nell’entroterra per la Sierra centrale, inclusa la grande area di Tahoe.

Una raffica di tempeste generate da fiumi atmosferici, che trasportano enormi quantità di umidità dal Pacifico, ha scaricato pioggia e neve sulla California dalla fine di dicembre, generando blackout che hanno colpito migliaia di persone, inondando strade, abbattendo alberi e innescando frane. Il sistema di lunedì è stato relativamente debole rispetto alle tempeste precedenti, ma i rischi di inondazioni e frane sono rimasti concreti perché il terreno dello Stato è saturo.

Il presidente Joe Biden si recherà giovedì sulla costa centrale della California per visitare le aree colpite dalle condizioni meteo estreme. La Casa Bianca ha dichiarato lunedì che il presidente incontrerà i soccorritori e funzionari statali e locali, esaminerà gli sforzi di recupero e valuterà quale ulteriore sostegno federale è necessario.

E’ previsto un miglioramento, anche se alcune parti della California settentrionale potrebbero vedere ulteriori precipitazioni a metà settimana. Il sole ha fatto la sua comparsa lunedì a San Francisco, dove, nell’aeroporto della città, sono stati registrati 51,5 cm di pioggia dal 1° ottobre, quando la California in genere inizia a registrare le precipitazioni per l’anno. La media per è di 49,8 cm, e quindi è stato superato il totale annuale con altri 8 mesi alla fine, ha twittato il servizio meteorologico di San Francisco.

Dall’altra parte della baia di Berkeley, 10 case sono state evacuate lunedì quando ha ceduto parte di una collina, inondando di fango le abitazioni. Non sono stati segnalati feriti.

Fino a 5 cm di pioggia sono caduti domenica nella Sacramento Valley. Nella contea di Monterey, il fiume Salinas in piena ha sommerso i terreni agricoli durante il fine settimana.

Il centro di Los Angeles ha stabilito un record di precipitazioni sabato con 4,6 cm, ha confermato il National Weather Service. Si sono registrati almeno 20 decessi correlati e un bambino di 5 anni è disperso, dopo essere stato spazzato via dall’auto di sua madre dalle acque alluvionali nella contea di San Luis Obispo.

I meteorologi stanno al momento tenendo d’occhio una tempesta in formazione nel Pacifico: potrebbe guadagnare abbastanza forza per diventare il 10° fiume atmosferico della stagione dello Stato. In ogni caso, è probabile che porti solo piogge leggere e sarà limitato principalmente alla California settentrionale quando arriverà mercoledì, ha sottolineato il climatologo Mike Anderson durante un briefing.