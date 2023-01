Spettacolo raro alle Baleari: la neve imbianca Maiorca | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La neve ha raggiunto le Isole Baleari nel corso del weekend. La nevicata è stata osservata nelle zone montuose di Maiorca, con la quota neve scesa fino a 600 metri e spessori di oltre 10 centimetri in punti della Sierra de Tramontana, la principale catena montuosa delle Isole Baleari. Durante il weekend, sono state diramate allerte gialle e anche arancioni nella Sierra de Tramontana dell’isola a causa della previsione di neve e basse temperature. E infatti, nella notte tra sabato e domenica, i pendii delle montagne, le strade, le autostrade e gli alberi sono stati ricoperti da una fitta coltre bianca.

Diverse autostrade in diverse città hanno dovuto essere chiuse e alcuni veicoli sono rimasti bloccati sulle strade.

L’innevamento sulla Sierra de Tramontana è stato tale che è stato possibile osservare sciatori occasionali sulle pendici delle montagne. Le immagini della gallery scorrevole in alto e dei video a corredo dell’articolo sono davvero impressionanti poiché raramente si vede uno spessore di neve tale nelle montagne di Maiorca per poter praticare sport invernali. Diversi i residenti della zona si sono lanciati nella Sierra de Tramuntana, in particolare nel Puig d’en Galileu, per effettuare passeggiate sulla neve e altri sport invernali in questi giorni, qualcosa di eccezionale e che raramente si può ammirare in questa zona.

Maiorca non è stato l’unico punto del Mediterraneo che ha accumulato centimetri di neve questo fine settimana. La neve è stata protagonista soprattutto ad Alicante nella giornata di domenica.

