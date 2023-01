Liguria, neve e nevischio nell’entroterra: Campo Ligure imbiancata | FOTO

MeteoWeb

Neve e nevischio sono i protagonisti questa mattina nell’entroterra ligure. Secondo i nivometri di Arpal, a Urbe Vara Superiore (Savona) e Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto) sono caduti 10 cm, a Scurtabò (Varese Ligure, La Spezia) 9 cm, in Valbrevenna 7 cm, a Campo Ligure (foto nella gallery) e a Cuccarello (Sesta Godano, La Spezia) 4 cm. Neve e nevischio hanno fatto la loro comparsa anche nelle zone della Valle Scrivia e della Valle Stura e nelle zone interne di Levante.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: