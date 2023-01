Torna la neve nel Nuorese, imbiancati i monti di Fonni e Desulo

MeteoWeb

E’ tornata la neve sui monti del Nuorese. Dopo il forte vento di ieri, con mareggiate sulle coste occidentali, pioggia e temporali, oggi i fiocchi sono scesi in abbondanza sopra i 1000 metri, sui monti di Fonni e Desulo, dove le temperature sono crollate.

Secondo le previsioni dell’Aeronautica militare di Decimomannu, le temperature oggi nel Nuorese si attesteranno tra 0°C e +4°C, mentre domani tenderanno ad abbassarsi tra 0°C e -1°C, e per tutta la giornata sono previste piogge miste a neve.

