Arriva la neve a Piano Battaglia: la località palermitana si veste di bianco | FOTO

Arrivata la neve a Piano Battaglia. Diversi escursionisti hanno raggiunto la zona sciistica nel Palermitano, anche se gli impianti non sono ancora aperti perché l’innevamento attuale non ha raggiunto i livelli adeguati. La neve è anche sulla strada da e per il bivio Tremonzelli, rendendo pericoloso il transito. La neve è caduta anche a Lercara Friddi e nelle montagne attorno Palermo.

