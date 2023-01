Lo spettacolo della neve a Rasiglia, la “piccola Venezia” dell’Umbria | FOTO

MeteoWeb

La neve ha imbiancato anche la “piccola Venezia” dell’Umbria, Rasiglia, regalando scorci invernali suggestivi nel borgo nel cuore della valle del Menotre. L’ANSA ha immortalato il manto bianco che ricopre la località, tra Foligno e la montagna di Colfiorito.

Ogni anno a Rasiglia, soprattutto in primavera e in estate, arrivano migliaia e migliaia di visitatori da ogni parte del mondo.

