La neve imbianca il Salernitano, scenari suggestivi a Monte San Giacomo e Caggiano | FOTO

Prosegue la fase di maltempo a Sud di Salerno, in particolare nel Vallo di Diano e nel Tanagro. Dopo le piogge, ha fatto la sua comparsa le neve la notte scorsa: i fiocchi sono caduti infatti in diversi comuni montani del territorio, senza creare disagi. La precipitazione nevosa è stata segnalato soprattutto a Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana e Caggiano. In quest’ultimo comune è scattato il piano neve: da ore sono al lavoro i mezzi spargisale e spalaneve per liberare le arterie principali. A Padula è ricoperto di neve il monumentale complesso della Certosa di San Lorenzo.

Il maltempo dei giorni scorsi crea ancora disagi nel Vallo di Diano: restano completamente allagati diversi ettari di terreno a seguito delle esondazioni di torrenti ed affluenti del fiume Tanagro. Isolata l’area industriale di Teggiano con le strade di collegamento impraticabili.

