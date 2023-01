Neve abbondante e sole, boom di presenze a Campo Imperatore

MeteoWeb

Boom di presenze nel weekend nel comprensorio sciistico dell’Aquilano, in particolare a Campo Imperatore, dove oggi il sole splende sul manto nevoso, con accumuli abbondanti registrati nei giorni scorsi. La temperatura minima registrata nella notte (dalla rete meteo dell’associazione Caput Frigoris) a 2132 di quota, è stata -10°C, alle 11.30 era -0.6°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: