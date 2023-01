La dama bianca abbraccia la Toscana: i fiocchi continuano a cadere, la quota neve si sta abbassando | VIDEO

MeteoWeb

Continua a nevicare in Toscana dalla notte scorsa, si registra “quasi mezzo metro di neve all’Abetone, 35 cm al Casone di Profecchia in Garfagnana, circa 20 cm su Amiata, Zum Zeri e Careggine, imbiancati anche il Pratomagno, il Monte Serra e i rilievi sopra i 600 metri. Al momento non si segnalano particolari criticità,” ha sottolineato il presidente Eugenio Giani.

Giani ha segnalato anche “6 cm di neve anche al Barco, Firenzuola. Imbiancati i passi della Futa e della Raticosa“. “La quota neve si sta abbassando a circa 500 metri“. Sono stati imbiancati anche il Pratomagno, il Monte Serra e i rilievi sopra i 600 metri.

Coldiretti Toscana ha reso noto di avere fatto uscire i trattori delle fattorie per contribuire a pulire strade e a spargere sale chimico dopo le nevicate che hanno riguardato la Montagna Pistoiese, Amiata, Mugello, Lunigiana, Valtiberina, Casentino e Garfagnana. Coldiretti riporta “temperature basse, ghiaccio e neve anche a 300 metri sul livello del mare“.

