MeteoWeb

Disagi alla circolazione e diversi incidenti sono stati registrati oggi a causa della neve in Umbria. In particolare, in Valsorda, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per lo scontro tra due vetture, causato dal fondo innevato, e per soccorrere un’auto finita fuori strada.

La Polizia locale ha chiuso il tratto di strada che attraversa la località Valsorda, nel comune di Gualdo Tadino, perché molte macchine transitavano senza catene o pneumatici da neve, causando disagi alla circolazione.