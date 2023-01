Nevica in Valle d’Aosta, attesi fino a 40 cm di manto bianco

MeteoWeb

Come largamente previsto, sta nevicando in Valle d’Aosta, anche su buona parte del fondovalle, e il traforo del Gran San Bernardo è stato temporaneamente chiuso al transito di autoarticolati e autotreni. Per la giornata di oggi l’ufficio meteo regionale prevede cielo “da molto nuvoloso a coperto con prime deboli nevicate a Ovest in estensione al resto della regione, localmente moderate a Nord Ovest. Dalla serata cessazione dei fenomeni e prime schiarite“.

L’ufficio neve e valanghe stima che dalla Valsavarenche a Cervinia, passando per il Monte Bianco e il Gran San Bernardo, “fino a martedì cadranno sino a 40 cm di neve al di sopra dei 2.500 metri circa, localmente anche di più“. In quest’area il bollettino valanghe (valido al di fuori delle piste controllate e gestite dai comprensori sciistici) prevede un grado di pericolo 3-marcato al di sopra del limite del bosco, di grado 1-debole al di sotto. Sul resto del territorio il pericolo è 2-moderato al di sopra dei 2.300 metri, 1-debole al di sotto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: