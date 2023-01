Verona si veste di bianco, la città è ricoperta dalla neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La discesa di un’area di bassa pressione dall’Europa settentrionale sta determinando in Veneto una fase con annuvolamenti e precipitazioni, nevose fino a quote piuttosto basse.

Da poco prima di mezzogiorno Verona è interessata da un’abbondante nevicata: la coltre bianca sta cominciando ad accumularsi sulle strade. Dalle 9 alle 12 circa la temperatura è scesa di 4°C, toccando 0°C intorno alle 12:30.

L’azienda comunale Amia è entrata in azione nella notte con mezzi spargisale di diverse caratteristiche tecniche e dimensioni, che erano operativi già a partire da lunedì nelle zone sensibili e con maggiori criticità della città, in particolare nelle aree collinari e nelle frazioni più alte del capoluogo. La situazione viene costantemente monitorata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: