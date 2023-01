Maltempo: servizio elettrico verso la normalità in Toscana, Umbria e Romagna

MeteoWeb

Le copiose nevicate dei giorni scorsi hanno provocato danni e disagi in varie regioni, tra cui estesi blackout. Ma ora la situazione è in via di risoluzione. Il servizio elettrico in Toscana sta tornando alla normalità dopo i disservizi provocati dall’ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo il territorio provinciale di Arezzo, tra il Casentino e la Valtiberina. Lo sottolinea E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, spiegando che grazie al costante lavoro di 50 risorse e l’impiego di 25 gruppi elettrogeni, l’azienda sta ripristinando la fornitura di energia elettrica anche negli ultimi Comuni interessati dai disagi e la normalizzazione del servizio è prevista in serata, salvo casi isolati in aree non ancora raggiungibili.

In Valtiberina, tra i territori comunali di Badia Tedalda e di Sestino, in provincia di Arezzo, sono in corso le operazioni conclusive di installazione di gruppi elettrogeni nelle località Ca’ Raffaello, Rofelle e San Patrignano, Ca’ Istofani e Valcava. La società informa che, per interruzioni prolungate del servizio, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta.

Anche in Umbria la fornitura di energia elettrica sta tornando alla normalità dopo il maltempo che ha colpito in particolar modo il territorio provinciale di Perugia. E-Distribuzione ringrazia, in una nota, Prefettura, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in “costante contatto“.

Oltre 200 tecnici sono impiegati nelle province di Rimini e Forlì-Cesena da E-Distribuzione per fare fronte ai danni alla rete elettrica arrecati dal maltempo. A giudizio dell’azienda, nonostante le difficoltà create dalle forti nevicate e dal ghiaccio, è prevista, “entro stasera, la normalizzazione del servizio per la quasi totalità della clientela mediante il completamento delle riparazioni già avviate e con la posa di gruppi elettrogeni, a meno di utenze sparse e non raggiungibili”. Visto quanto avvenuto, la società elettrica, “è in costante contatto con le Istituzioni locali, la Prefettura e la Protezione Civile che coordina tutte le operazioni di gestione dell’emergenza maltempo per la risoluzione delle relative criticità”.