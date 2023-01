Primo nevischio oggi a Milano | VIDEO

MeteoWeb

Nevischio protagonista stamattina a Milano dove la temperatura al momento è di circa +2°C. Si tratta dei primi fiocchi in città, dove il 2022 è stato l’anno più caldo e meno piovoso dal 1897.

Secondo i dati dell’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets, con una temperatura media di 16,9°C e solo 392,3 mm di pioggia, lo scorso anno è stato il più caldo e il meno piovoso dal 1897 a oggi.

