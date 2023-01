Un curioso nuotatore sorprende i pescatori greci | VIDEO

MeteoWeb

Sorpresa nel golfo Pagaseo, nella prefettura di Magnesia (Grecia centrale), in un mare relativamente poco profondo tra la penisola continentale e Pelio: dei pescatori hanno avvistato un lupo che nuotava. Secondo quanto riporta Nea Kriti, si tratta di lupi che possono nuotare per ore, alla ricerca di cibo, in zone dove ci sono capre e pecore.

Nel video diventato virale sembra che i pescatori stessero filmando il loro viaggio quando improvvisamente hanno visto nuotare il lupo e, naturalmente, sono rimasti sorpresi.