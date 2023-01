Nuova nevicata in Alto Adige, 9 cm a Riva di Tures

MeteoWeb

Nuova nevicata nella notte sulle montagne dell’Alto Adige: i fiocchi sono caduti in media oltre i 500-600 metri, con punte di 15 cm. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, a Riva di Tures sono caduti 9 cm, a Predoi 8 cm, a Pennes e Terento 7 cm. In mattinata la colonnina di mercurio agli oltre 3.300 metri sia di Cima Beltovo sopra Solda che di Cima Libera è scesa fino a -17°C.

