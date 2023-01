Domani online il nuovo sito meteo dell’Aeronautica Militare gestito dal CNMCA

MeteoWeb

Domani, Mercoledì 25 Gennaio, l’Aeronautica Militare rinnoverà il proprio sito meteo http://www.meteoam.it/ che andrà online con la nuova versione. Il sito, gestito dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA), con sede a Pratica di Mare alle dipendenze della 9^ Brigata Aerea ISTAR-EW, fornisce le previsioni meteorologiche, le allerta meteo e tutte le informazioni utili all’attività meteo dell’Aeronautica Militare.

All’interno della forza armata, il CNMCA è l’articolazione del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare che, in accordo alle direttive impartite dal Reparto per la Meteorologia, fornisce informazioni meteorologiche e climatologiche specializzate alla Protezione Civile ed a tutte le realtà produttive del Paese, rappresentando l’impegno della Forza Armata nel fornire supporto, nel settore meteo-climatico, alla comunità nazionale. L’annuncio del nuovo sito online il 25 gennaio è fornito da qualche giorno proprio dall’organo ufficiale dell’Aeronautica Militare.

Il restyling del nuovo sito era in programma da tempo e arriva in concomitanza con il Centenario dell’Aeronautica Militare, che si celebra proprio in questo 2023 con tante iniziative in tutt’Italia.