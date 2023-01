Oggi la prima passeggiata spaziale del 2023

MeteoWeb

Due astronauti stanno effettuando la prima passeggiata spaziale del 2023: Nicole Mann della NASA e Koichi Wakata della Japan Aerospace Exploration Agency sono usciti dalla Stazione Spaziale Internazionale alle 14:15 ora italiana, dando il via ad un’attività extraveicolare (EVA) di circa 6 ​​ore e mezza.

Mann e Wakata “lavoreranno all’estremità della struttura reticolare di tribordo della stazione e installeranno un kit di modifica che consentirà la futura installazione di un impianto solare roll-out,” hanno spiegato i funzionari della NASA.

La passeggiata spaziale di oggi prosegue il lavoro in corso per installare 6 Roll-Out Solar Array (iROSA), progettati per incrementare l’alimentazione del laboratorio orbitante.

Gli astronauti hanno installato fino ad oggi 4 dei 6 iROSA pianificati. Quando tutti e 6 saranno operativi, la potenza della ISS aumenterà dal 20% al 30%, hanno sottolineato i funzionari della NASA.

Wakata e Mann hanno raggiunto il laboratorio orbitante a ottobre con la missione Crew-5 di SpaceX, insieme a Josh Cassada della NASA e alla cosmonauta russa Anna Kikina.

Il quartetto Crew-5 attualmente condivide la ISS con altri 3 “inquilini”: l’astronauta della NASA Frank Rubio e i cosmonauti Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin. Rubio, Prokopyev e Petelin sono arrivati ​​a settembre con una capsula russa Soyuz chiamata MS-22, che il mese scorso ha subito una perdita di refrigerante dopo un apparente impatto di micrometeoroide o detriti.

Il veicolo MS-22 ora non è adatto a riportare gli astronauti sulla Terra se non in caso di emergenza. Roscosmos prevede di lanciare una Soyuz senza equipaggio il mese prossimo per riportare a casa Rubio, Prokopyev e Petelin. Il viaggio di ritorno non avrà luogo a marzo, come inizialmente previsto: il trio probabilmente continuerà a vivere a bordo della ISS più a lungo.