Online il nuovo sito meteo dell’Aeronautica Militare: mare, montagna e meteo spaziale, ecco tutte le novità

Il sito www.meteoAM.it e la APP “METEO AERONAUTICA”, curati dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, come annunciato ieri, oggi hanno cambiato volto rinnovandosi. Sono infatti disponibili nuovi prodotti e nuovi strumenti di accesso all’informazione meteorologica. La Forza Armata testimonia, ancora una volta, la propria sensibilità nell’offrire servizi sempre più qualificati alla comunità nazionale. Il 2023 è un anno importantissimo per l’Aeronautica Militare che celebra i suoi 100 anni di fondazione e, come sottolineato dal Capo di Stato Maggiore Gen. S.A. Luca Goretti, “Il Centenario sarà una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri valori, i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle istituzioni”. L’aggiornamento degli strumenti di divulgazione meteorologica rappresentano proprio l’impegno del Servizio Meteorologico verso il cittadino e verso la collettività.

Molte sono le novità offerte dal nuovo Sito web e dalla nuova APP.

È stata introdotta la mappa georeferenziata (Fig.1) che rende possibile la fruizione interattiva delle informazioni di osservazione e previsione. Tanti i parametri meteorologici che possono essere visualizzati e sovrapposti tra loro per avere una visione d’insieme del tempo che fa e che farà. Al primo accesso vengono riportate le icone delle differenti capitali mondiali, ma con opportuno zoom è possibile avere informazioni più particolareggiate sull’area d’interesse, fino al massimo livello di dettaglio consentito dalle più moderne tecnologie previsionali, vale a dire su tutto il pianeta. Inoltre, dall’apposito menù a sinistra è possibile selezionare differenti informazioni e fenomeni, quali il vento, la nuvolosità, le temperature ed altro ancora. In particolare, su “Guarda la mappa dettagliata”, si ha la possibilità di selezionare ulteriori prodotti, come ad esempio riuscire a differenziare il tipo di nuvolosità (Fig.2).

Nella sezione “Osservazioni” della mappa sono infatti disponibili le immagini da satellite, la pioggia stimata da satellite e dalla rete radar nazionale, i fulmini rilevati dalla rete LAMPINET dell’Aeronautica Militare e i messaggi emessi dalla rete di rilevamento della FA. Ad esempio, dall’apposito menù è possibile osservare il tempo in atto osservato dai satelliti in differenti canali, come infrarosso e visibile, oppure si può vedere la presenza o meno di scariche elettrice, aggiornate ogni 5minuti. Accedere alla previsione per una località di interesse diventa ancora più semplice. È sufficiente cliccare su un punto della mappa o utilizzare l’apposito campo di ricerca per visualizzare le informazioni di dettaglio per i successivi cinque giorni (Fig.3).

Per gli appassionati del mare e della montagna, sono disponibili due sezioni dedicate. Per il mare la mappa si arricchisce di informazioni specifiche come lo stato del mare, la direzione e il periodo dell’onda. Completano la sezione i messaggi Meteomar ed Avviso di Burrasca (Fig.4).

Chi ama la montagna, ha invece a disposizione una mappa dedicata che offre la possibilità di visualizzare la quota dello zero termico e le previsioni in formato testuale per le stazioni montane afferenti alla rete Meteomont (Fig.5).

La voce “Meteo” del Menù è, più in generale, la guida per esplorare i tanti prodotti di previsioni messi a disposizione degli utenti. In particolare, è possibile accedere ad una vasta gamma di prodotti: la “Produzione Grafica” che ci consente di visualizzare le carte sempre aggiornate, sia in quota, sia al suolo, le “Previsioni Regionali”, le previsioni dei “Fenomeni Intensi” e infine, un’ampia sezione dedicata alla “Meteorologia Aeronautica”, attività caratterizzante del Servizio Meteorologico dell’AM. Qui, si possono consultare i principali messaggi aeronautici per l’assistenza alla navigazione aerea: i METAR (Meteorological Terminal Air Report) emessi dalle stazioni meteorologiche e i TAF (Terminal Aerodrome Forecast) per gli aeroporti di tutto il mondo. Sono inoltre disponibili i messaggi GAFOR (General Aviation Forecast) e la carta del tempo significativa relativa ai bassi livelli di volo (SFC-FL100). Inoltre, il Servizio Meteorologico dell’AM svolge per il Paese il servizio di Sorveglianza Aeronautica (Meteorological Watch Office) sulle Flight Information Region (FIR) di Milano, Roma e Brindisi, emettendo gli Avvisi di Sicurezza per l’aviazione civile e militare di tipo SIGMET e AIRMET, che possono essere consultati sia in formato testuale che grafico.

La sezione “Dallo Spazio” contiene immagini, informazioni e prodotti satellitari e – novità assoluta tutta da esplorare – una parte dedicata allo Space Weather. Nella sezione “Satellite” è possibile osservare la situazione in corso attraverso vari canali ed in aggiunta, dai link sulla destra, è possibile approfondire sulle informazioni fornite dalle diverse immagini, sui sensori impiegati e su vari argomenti legati al mondo dei satelliti meteorologici (Fig.6).

“Space Weather” rappresenta una recente area di competenza del Servizio Meteorologico dell’AM. In questo ambito vengono studiati i fenomeni fisici spaziali, principalmente di origine solare, in modo da poter prevedere eventuali problemi sui sistemi di navigazione, comunicazione e pilotaggio o, più in generale, sui sistemi tecnologici di cui è pervasa la nostra società (Fig.7).

Ma il nuovo sito non è soltanto fatto di osservazioni e previsioni meteo, ma intende anche diffondere una corretta cultura meteorologica. Nella sezione del Menù dedicata a “Notizie e Approfondimenti”, il visitatore troverà tanti contenuti per conoscere i molteplici aspetti del mondo della meteorologia, anche attraverso un’apposita sezione dedicata alla Rivista di Meteorologia Aeronautica con articoli e contenuti che – siamo certi – susciteranno grande interesse. La sezione diventa così uno strumento dinamico che offre al visitatore la possibilità di aggiornarsi sui principali eventi meteorologici in corso (Fig.8).

Tutto questo, oltre che sul sito, sarà a portata di mano semplicemente scaricando la nuovissima APP Meteo Aeronautica disponibile su Apple Store e Google Play, per previsioni a portata di mano, ma anche per contenuti multimediali come video e podcast di attualità e di approfondimento (Fig.9).

Visitare www.meteoam.it o utilizzare la nuova APP costituisce un’imperdibile occasione per tuffarsi nell’affascinante mondo della meteorologia, con la garanzia della competenza e della professionalità delle donne e degli uomini del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.