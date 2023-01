L’orbiter Danuri cattura immagini sbalorditive della Terra e della Luna | FOTO

MeteoWeb

Dopo aver orbitato attorno alla Luna per poco più di un mese, Danuri, cioè il Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) coreano, sta ora inviando foto mozzafiato del vicino roccioso della Terra e anche del nostro pianeta.

Le immagini, che sono state ricevute dal Korean Aerospace Research Institute (KARI), mostrano una varietà di paesaggi lunari, tra cui due eccezionali foto in bianco e nero della Terra che si innalza sopra l’orizzonte costellato di crateri della Luna e un’immagine in time-lapse dell’orbita della Luna attorno alla Terra realizzata in diverse ore ore.

KPLO, chiamato anche Danuri, è la prima missione spaziale esplorativa della Corea del Sud a lasciare l’orbita terrestre ed è un progetto congiunto co-gestito da KARI e NASA. L’orbiter è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 il 4 agosto 2022.

A metà dicembre, il veicolo spaziale è arrivato in orbita lunare e ha iniziato a misurare la superficie per identificare potenziali siti di atterraggio per future missioni. Le scoperte di Danuri potrebbero aiutare la NASA a pianificare le prossime fasi del programma Artemis, che mira a riportare gli esseri umani sulla superficie lunare e stabilirvi una base permanente entro il 2025.

Danuri orbiterà attorno alla Luna per 11 mesi, quindi quest’anno possiamo aspettarci di vedere molte immagini mozzafiato.

Sulla strada per la Luna, Danuri ha fotografato la processione della Luna attorno alla Terra una volta al giorno per un mese intero, a partire dal 15 settembre. Il 25 settembre, l’orbiter ha scattato 15 foto nel corso di circa 3 ore, ed il risultato è l’immagine di seguito.

Due giorni dopo essere arrivato in orbita lunare, Danuri ha scattato un’immagine della Terra che si innalza sopra l’orizzonte della Luna. In futuro, Danuri studierà i crateri come quelli in primo piano, per scoprire se ci sono tracce di ghiaccio d’acqua.

La Luna e la Terra appaiono ai lati opposti del cielo nell’immagine di seguito, scattata durante il viaggio di 4 mesi di Danuri dalla Florida all’orbita lunare.

Ecco la Terra, vista da Danuri, mentre si avvicinava alla sua orbita lunare nel novembre 2022.