Padre dona i legamenti del ginocchio al figlio: è la prima volta in Italia

Un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio, ricorrendo, per il trapianto, alla donazione da vivente è stato eseguito per la prima volta in Italia su un ragazzo di 14 anni, con donatore il padre. È accaduto a Pinerolo (Torino), nella struttura di Ortopedia diretta dal Dottor Sergio Ronco. Con questa tecnica, già usata in Australia e Spagna e in particolare a Barcellona, l’équipe di Ortopedia sta ora mettendo a punto un protocollo sulla procedura, sottoposta al Centro nazionale trapianti, così che possa essere condiviso con altri centri specializzati, per essere adottato a livello nazionale.

L’intervento è stato eseguito dal Dottor Mario Formagnana, dell’ospedale di Pinerolo, e dal Dottor Simone Perelli dell’Icatme, Istituto catalano di traumatologia dello sport di Barcellona, con il coordinamento del Dottor Ronco, insieme alle équipe delle sale operatorie di Pinerolo. Il tutto in collaborazione con il Centro regionale trapianti. “Abbiamo eseguito l’intervento in contemporanea su due sale – racconta Formagnana -. In una abbiamo prelevato i tendini al padre e nell’altra li abbiamo usati per ricostruire il legamento crociato al figlio”.

Fino ad ora in Italia, sono stati utilizzati per la ricostruzione o tendini autologhi, cioè propri, oppure tendini provenienti da donatori deceduti e distribuiti dalle Banche dei tessuti. Questi ultimi nei pazienti adulti consentono un ottimo risultato, mentre nei pazienti pediatrici hanno dimostrato un tasso di fallimento alto, che spesso ne sconsiglia l’utilizzo. Meglio dunque l’autotrapianto, ma “nei pazienti pediatrici – aggiunge Formagnana – spesso i tendini sono troppo piccoli. Il nostro paziente era un ragazzo di 14 anni ancora in fase di crescita, l’intervento andava eseguito con tecnica pediatrica, ma il ragazzo mostrava caratteristiche antropometriche tali da prevedere che un autotrapianto di tendini sarebbe stato, per dimensioni, insufficiente. Per questo motivo, abbiamo deciso di utilizzare i tendini del padre”.

I tendini da donatore vivente, se accuratamente selezionato, si comportano come i propri, in termini di efficacia, e provenendo da un adulto maschio, sono più grandi e di dimensioni congrue ad assicurare il buon esito dell’operazione. Il follow up sta confermando il successo dell’intervento: il donatore è completamente guarito, senza alcun tipo di esito o conseguenza, e il ragazzo cammina senza stampelle e sta bene, come in un normale post operatorio di ricostruzione ligamentosa.

Direttore Asl: “approccio innovativo e intervento chirurgico all’avanguardia”

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato – commenta il direttore generale dell’AslTo3, la Dottoressa Franca Dall’Occo -. Siamo riusciti a coniugare capacità professionali, tecniche e organizzative e abbiamo offerto al paziente la possibilità di usufruire di un approccio innovativo e di un intervento chirurgico all’avanguardia. Un esempio di ottima collaborazione fra i diversi servizi ospedalieri, in rete con quelli regionali e nazionali, per portare sul nostro territorio una vera eccellenza, grazie ai nostri professionisti”. La tecnica, mai eseguita in Italia fino ad ora, è stata appresa da Formagnana dal Professor Juan Carlos Monllau, membro della presidenza di Esska, la Società Europea di Chirurgia del ginocchio e che per primo ha applicato la tecnica in Europa.