Il paradiso c’è ed è in Aspromonte: le opere d’arte della neve sulla montagna reggina | FOTO

Il paradiso esiste davvero ed è in Aspromonte: per raggiungerlo basta mettersi due ciaspole ai piedi e immergersi in questo scenario incantato grazie alla prima neve d’inverno. Nelle scorse ore l’ha fatto il nostro Massimiliano Pedi, che ha conquistato la vetta della montagna reggina raggiungendo in ciaspole i 1.956 metri di altitudine di Montalto e salutando la statua del Cristo Redentore completamente ghiacciata.

La fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo racconta la bellezza di questo scenario da sogno. La neve è ancora poca, molto poca per il periodo, ma è bastata a rendere questo sabato di gennaio davvero suggestivo.

L'incanto è in Aspromonte: paradiso bianco a Montalto con la neve

Proprio nella zona di Montalto, s’è verificato un soccorso da parte dei Vigili del Fuoco che alle ore 6:45 di sabato 21 gennaio hanno ricevuto alla sala operativa del Comando di Reggio Calabria una richiesta di soccorso da parte di 4 ragazzi che, a causa della neve, erano rimati impantanati con la loro auto proprio nei pressi di Montalto. La Sala operativa dei Vigili del fuoco ha provveduto a mandare sul posto una squadra dal distaccamento di Melito Porto Salvo e una dalla sede centrale di Reggio Calabria dotata di gatto delle nevi.

I ragazzi sono stati raggiunti e riportati al sicuro con un mezzo fuori strada. Giunto sul posto il gatto delle nevi si è provveduto anche al recupero della vettura che è stata riconsegnata ai ragazzi per fare rientro a casa.