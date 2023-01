Geoscienze, al via la partnership tra INGV e Fondazione Med-Or: insieme per progetti di alta formazione nell’area del Mediterraneo

MeteoWeb

Si è tenuta oggi 11 gennaio 2023, presso la sede della Fondazione Med-Or in Roma, la cerimonia con la quale si darà inizio alla collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e la Fondazione Med-Or.

Il Protocollo d’intesa sottoscritto tra i due enti è finalizzato ad avviare percorsi di sviluppo di reti di monitoraggio e sorveglianza dei fenomeni naturali dell’areale mediterraneo, contribuire all’alta formazione, condurre progetti di ricerca nell’ambito dello studio della Terra, dei rischi e delle risorse naturali, campo in cui l’INGV rappresenta un riferimento di eccellenza a livello internazionale.

La Fondazione Med-Or garantirà il proprio supporto, anche destinando borse di studio dedicate a sviluppare progetti scientifici e di formazione.

“La nascita di questa partnership rappresenta uno strumento molto rilevante per lo sviluppo della cultura delle geoscienze, di conoscenza della struttura e del funzionamento della Terra, quindi anche dei rischi e delle risorse naturali nell’areale Mediterraneo”, ha affermato Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV. “In Italia la ricerca scientifica nello studio del nostro pianeta vanta un’antica tradizione e poter oggi intraprendere un dialogo costruttivo e aperto, rivolto a un maggior equilibrio tra la nostra casa comune e tutti i suoi abitanti, nella consapevolezza che la ricerca sia indispensabile non solo ad affrontare le grandi sfide di questo tempo, ma a far progredire tutta l’umanità, tutelando l’ambiente e creando un ponte comunicativo indispensabile tra Europa, Africa e Medio Oriente”.

La collaborazione tra i due enti vede nella ricerca scientifica uno strumento di incontro, scambio e condivisione, al di là di confini e barriere culturali e linguistiche, perché le nuove generazioni di entrambe le sponde del Mediterraneo possano contare su più opportunità di crescita e conoscenza.

“Siamo particolarmente soddisfatti della nascita di questa collaborazione tra la Fondazione Med-Or e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che potrà favorire lo sviluppo di progetti di ricerca e formazione di grande importanza rivolti ai paesi con cui in questi mesi abbiamo costruito solide relazioni e promosso numerose attività educative”, ha dichiarato Marco Minniti, Presidente di Med-Or.

“L’Istituto rappresenta un’eccellenza nazionale nel campo della ricerca scientifica, e per questo siamo certi che non mancheranno le possibilità di promuovere in tutta la regione del Mediterraneo iniziative orientate a sviluppare nuovi progetti di ricerca e studio su tematiche di grande rilevanza per il futuro del pianeta a cui anche i nostri partner nei paesi del Mediterraneo guardano con grande interesse.



L’accordo tra l’INGV e la Fondazione Med-Or è unico nel suo settore e rappresenta una collaborazione che, con i suoi risultati, potrà rappresentare un esempio per la promozione della scienza nel Mediterraneo.