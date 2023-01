Al Policlinico San Donato le befane arrivano in moto

MeteoWeb

Gioia e stupore hanno illuminato questa mattina i volti dei bambini del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) quando hanno visto arrivare sotto le loro finestre quattro befane, a bordo delle loro rombanti moto. L’evento è stato organizzato da Motoclub VRR, in collaborazione con GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato.

Le simpatiche vecchine – motociclisti provenienti da diversi circoli motoristici della Lombardia – hanno raggiunto l’ospedale in sella alle loro moto, lasciando a casa la classica scopa ma non scordandosi di portare in dono ai giovani pazienti le tradizionali calze colorate, ricche di sorprese, comprese morbidissime tutine per i più piccoli. Utilizzando la piattaforma Zoom, inoltre, i bimbi hanno potuto seguire le befane fin dalla loro preparazione, poi lungo le strade di Milano, fino all’arrivo sotto le loro finestre.

“Siamo molti felici di essere riusciti ad organizzare anche quest’anno, con la GSD Foundation, l’evento di solidarietà MOTOBEFANA. Speriamo che, oltre alle sorprese nelle calze, i bambini abbiano trovato, un po’ di conforto nel loro ricovero, che immaginiamo tanto più duro durante le feste natalizie, il periodo dell’anno che, per ogni bambino, dovrebbe invece essere il più bello” ha dichiarato Daniele Ursetta, presidente dell’Associazione Motoclub VRR.