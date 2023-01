Polizze online: ecco come l’insurtech sta cambiando il mercato assicurativo

MeteoWeb

Il nostro Paese ha vissuto una forte accelerazione nel campo della digitalizzazione negli ultimi anni, un processo sostenuto dalla pandemia che ha avuto un effetto disruptive sulla trasformazione digitale in Italia.

Anche il settore assicurativo è stato interessato da questo fenomeno, con consumatori digitali sempre più esigenti che stanno premiando l’offerta di polizze digitali del mondo insurtech.

Oggi, infatti, gli utenti cercano soprattutto polizze che garantiscono un valore aggiunto, preferendo sempre di più i prodotti assicurativi chiari, trasparenti, personalizzati e semplici da sottoscrivere. Non è un caso se l’insurtech in Italia ha raccolto 200 milioni di euro di investimenti nel primo semestre 2022, una netta accelerazione rispetto ai 60 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno (dati rilevati dall’Insurtech Investment Index).

Tra le realtà più innovative spicca wefox, insurtech fondata a Berlino e oggi presente in 5 paesi europei con oltre 2 milioni di clienti. La proposta dell’insurtech tedesca da poco sbarcata in Italia comprende polizze RCA digitali per auto e moto, oltre a un’ampia scelta di garanzie accessorie.

L’assicurazione online immediata di wefox può essere sottoscritta in pochi click sul sito ufficiale dell’insurtech, passando per il calcolo di un preventivo su misura, che viene effettuato analizzando pochi e semplici dati.

Insurtech: la tecnologia che migliora le assicurazioni

Il mondo insurtech sta favorendo un’importante trasformazione del mondo assicurativo tradizionale, avvicinando le compagnie assicurative ai consumatori per soddisfarne meglio i bisogni. Questo cambiamento sta interessando soprattutto l’ambito retail e le polizze di consumo come le assicurazioni RCA, le coperture obbligatorie per i veicoli per coprire i danni provocati a terzi durante la guida di auto, moto, ciclomotori, furgoni e autocarri.

Le imprese insurtech propongono assicurazioni online più vicine alle reali esigenze degli utenti, mettendo a disposizione polizze smart, chiare e trasparenti. Allo stesso tempo, offrono una consulenza umana ed efficace, con la possibilità per i consumatori di usufruire da un lato dei vantaggi delle polizze digitali, dall’altro di beneficiare di un’assistenza professionale dedicata in grado di supportare in modo completo il cliente.

L’innovazione insurtech si vede anche nell’impiego di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, per ottimizzare le polizze proposte ai consumatori attraverso assicurazioni digitali del tutto su misura. L’IA permette di customizzare i prodotti assicurativi e adeguarli alle necessità delle persone, affinché possano avere a disposizione polizze digitali che rispondono perfettamente alle esigenze di chi deve assicurare un veicolo.

Un altro aspetto dirompente del mondo insurtech è l’ottimizzazione dell’esperienza digitale assicurativa, con la possibilità di gestire ogni procedimento online in modo digitale, senza documenti cartacei, una caratteristica che rende anche le assicurazioni più ecosostenibili.

L’inarrestabile crescita dell’insurtech in Italia

Secondo l’Insurtech Investment Index, il settore insurtech è in forte crescita in Italia con 510 milioni di euro di investimenti negli ultimi 30 mesi.

Nonostante un aumento elevato del mercato italiano, il nostro Paese rimane ancora indietro rispetto a realtà più avanzate in ambito insurtech. Si tratta per esempio del Regno Unito, dove negli ultimi 30 mesi gli investimenti nell’insurtech hanno superato i 3,7 miliardi di euro, oppure della Germania dove il settore ha attirato 3,3 miliardi di euro di investimenti nello stesso periodo di tempo.

In base a quanto riportato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, l’insurtech italiano conta 130 realtà innovative che operano in due ambiti distinti. Il 64% sono insurtech pure, in quanto hanno un business incentrato nelle attività assicurative rivolte ai consumatori, ovvero nella proposta di prodotti assicurativi per il mercato B2C o B2B. Il 36% invece sono tech insurance, ossia mettono a disposizione tecnologie avanzate per i player tradizionali del comparto assicurativo.

Per il momento la crescita insurtech è concentrata soprattutto nell’ambito delle polizze RCA per auto e moto, considerando che secondo l’IIA più della metà degli italiani che hanno acquistato una polizza assicurativa nell’ultimo anno ha comprato una copertura RCA Auto.

Tuttavia, l’innovazione sta iniziando a interessare tutto il mondo assicurativo, un settore che oggi si sta dimostrando una realtà sempre più dinamica grazie al cambiamento imposto dalla rivoluzione insurtech.