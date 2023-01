MeteoWeb

Il capitano dell’esercito britannico Preet Chandi, soprannominata “Polar Preet”, ha battuto un record mondiale per la più lunga spedizione in solitaria e senza supporto compiuta da una donna in Antartide. Ha infatti percorso la distanza di 1.397 chilometri con temperature di -50°C, battendo il primato femminile precedente di 1.381 chilometri realizzato da Anja Blacha nel 2020.

Nella sua impresa, la 33enne Chandi era sostenuta dalla principessa Kate, che aveva patrocinato l’iniziativa. Polar Preet non è però riuscita a completare il suo obiettivo originale di diventare la prima donna ad attraversare 1.000 miglia (1.600 chilometri) del continente ghiacciato in solitaria e senza supporto. L’esploratrice ha mantenuto i contatti anche aggiornando il suo blog, l’ultima volta ieri quando ha riferito di trovarsi a circa 30 miglia nautiche dal punto di raccolta.