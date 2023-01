Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per il ponte dell’Epifania

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 6 e 7 gennaio 2023, evidenziando ancora foschie dense e banchi di nebbia, così come la possibilità di piovaschi.

Fino alla mezzanotte di oggi, 6 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord estesa coltre di nubi basse su pianura padana e litorali adriatici con foschie dense e nebbie in parziale diradamento durante le ore centrali. Irregolarmente nuvoloso sulla Liguria mentre le aree montuose vedranno una prevalenza di cielo sereno.

Al Centro e Sardegna molto nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria e centro-nord Lazio. Ampio soleggiamento altrove, ma con nubi in aumento serale lungo le coste marchigiane. Foschie dense e banchi di nebbia attesi, dalla tarda serata, su vallate e litorali.

Al Sud e Sicilia bello e soleggiato a parte qualche temporaneo addensamento sull’isola e la bassa Calabria associato a brevi e isolati piovaschi sul versante tirrenico. Foschie dense e banchi di nebbia in formazione, dalla tarda serata, su zone interne della Puglia, vallate e aree pianeggianti della Campania.

Temperature massime in calo su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia-Romagna; senza apprezzabili variazioni altrove.

Venti da deboli a moderati occidentali sulla Sardegna. deboli variabili sulle altre regioni con locali rinforzi da nord per Puglia e Calabria ionica.

Per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il mare di Sardegna con moto ondoso in graduale attenuazione. Quasi calmo o poco mosso l’Adiatico centro-settentrionale. da poco mossi a mossi gli altri mari.

Per la giornata di domani, 7 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord addensamenti compatti sulla Liguria, con deboli locali piovaschi; nubi basse e stratificate in Pianura Padana, con foschie dense in diradamento dalla seconda parte del mattino; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Dalla sera generale aumento della nuvolosità compatta con le prime deboli piogge sparse sulle regioni centro occidentali.

Al Centro e Sardegna nubi basse sulle regioni tirreniche e sulle marche, con foschie dense nelle valli interne in diradamento dalla seconda parte del mattino; bel tempo sul resto del centro. Dalla sera aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche ed aree interne adriatiche, con deboli piogge sparse sulle regioni tirreniche peninsulari.

Al Sud e Sicilia addensamenti compatti lungo le aree costiere delle regioni tirreniche, con al più deboli locali piovaschi; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione su Alpi occidentali, Appennini, Campania, Sicilia tirrenica e Sardegna centrosettentrionale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in calo su Alpi, Prealpi ed Appennini settentrionali, stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli sudoccidentali su levante Ligure, Sardegna e Toscana; deboli variabili sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da mosso a molto mosso il Mare di Sardegna; mosso il Mar Ligure; poco mosso o quasi calmo l’Adriatico; poco mossi localmente mossi i restanti mari.