Previsioni Meteo Aeronautica Militare: piogge e vento forte oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 11 e 12 gennaio 2023, evidenziando ancora piogge sparse, forti venti e mari agitati.

Fino alla mezzanotte di oggi, 11 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord annuvolamenti sparsi in intensificazione sulle aree alpine fra Val d’Aosta e Alto Adige con precipitazioni anche nevose dal pomeriggio e in serata a quote intorno i 2000 mt; nubi basse in intensificazione nel corso della mattinata sulla Liguria potranno dar luogo a deboli piogge fra il pomeriggio e la sera sulle zone centro orientali della regione mentre nubi medio alte sulle restanti regioni tenderanno ad intensificarsi nel corso del pomeriggio con associate deboli precipitazioni in serata su Emilia-Romagna, pianure di Lombardia e Veneto ed in generale sulle aree alpine e prealpine fra Trentino, Veneto e Friuli.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna addensamenti di nubi basse potranno dar luogo a qualche debole e locale pioggia specie nelle zone interne ed in serata su quelle occidentali; velature in transito sul centro peninsulare con nubi più consistenti in aumento dal pomeriggio a partire dalla Toscana ed in estensione serale alle restanti regioni; piogge dalla sera sulla Toscana.

Sud e Sicilia annuvolamenti sparsi su Sicilia centro settentrionale, Puglia e Basilicata con possibili residue deboli piogge in mattinata; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni con velature in arrivo dal pomeriggio e nubi basse in intensificazione sulle aree tirreniche dalla serata.

Temperature massime in calo su Pianura padana e coste dell’alto Adriatico; in aumento anche marcato sul settore alpino e, in misura minore, su isole maggiori, Abruzzo e sud peninsulare, stazionarie sul resto del paese.

Venti da moderati a forti da nord-ovest su Puglia, Basilicata e Calabria, in attenuazione dal pomeriggio; da deboli a moderati settentrionali su isole maggiori e restante sud, con rinforzi più consistenti su Sicilia e Sardegna; nuova intensificazione dalla tarda sera da nord-ovest sulla Sardegna; deboli variabili sulle restanti regioni con locali rinforzi sud-orientali su levante ligure e coste di Toscana e Lazio.

Per quanto riguarda i mari, da molto mossi ad agitati basso adriatico e ionio con moto ondoso in diminuzione iniziando dal basso Adriatico; molto mossi stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna con moto ondoso in temporanea attenuazione pomeridiana negli ultimi due; da mosso a molto mosso il Tirreno centro-meridionale e molto mosso tendente a poco mosso il medio Adriatico; localmente molto mosso il mar ligure settore sud, poco mossi alto adriatico e tirreno settentrionale con moto ondoso in aumento in quest’ultimo.

Per la giornata di domani, 12 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, locali precipitazioni nella notte su Friuli-Venezia Giulia e settori est di Veneto ed Emilia-Romagna, in miglioramento su est Emilia-Romagna e restanti aree pianeggianti e collinari nuove sporadiche precipitazioni nel pomeriggio sulle aree confinali del Friuli-Venezia Giulia; nubi irregolari sul settore alpino/prealpino con qualche occasionale precipitazione sulle aree confinali di Lombardia, Alto Adige e Veneto; velature anche estese sul restante nord, con nubi più significative in aumento serale da ovest.

Al Centro e Sardegna nubi basse anche estese ma innocue sulla Sardegna; isolate piogge fino la tarda mattina sul centro peninsulare, in rapido miglioramento già dal primo mattino sulla Toscana e in rapida estensione al restante centro con schiarite anche ampie seguite da velature e con nubi più significative in aumento serale sulla Toscana. Quota neve intorno 800 metri su Marche, Abruzzo e settori più orientali di Umbria e Lazio.

Al Sud e Sicilia, piogge o brevi rovesci fino metà giornata su nord Sicilia e sud peninsulare, moderatamente più frequenti su aree peninsulari del basso tirreno, ma in generale miglioramento pomeridiano da nord con schiarite sempre maggiori con occasionali piogge serali ancora possibili su est Sicilia e sud Calabria. Quota neve intorno 800-900 metri sul settore peninsulare.

Temperature minime in lieve calo su Valle D’Aosta, Alto Adige, alpi piemontesi e lombarde e sulla Puglia, in generale aumento sul resto d’italia; massime in diminuzione sul settore alpino e su Romagna, Marche, Abruzzo, appennino campano e restante sud peninulare, in lieve aumento su ponente ligure, Sicilia e restante Piemonte, senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Venti moderati da nord-ovest con locali rinforzi su Sardegna e Sicilia; deboli settentrionali con locali rinforzi sul centro-sud peninsulare e tendenti a provenire dai quadranti meridionali sulla Toscana; deboli variabili o dai quadranti settentrionali al nord in rotazione da sud sulla Liguria.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno agitati il mare di Sardegna e, da metà giornata, canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi Adriatico, mar Ligure e alto Tirreno; da mossi a molto mossi Jonio e tirreno centro-meridionale e tendenti a mossi Tirreno centrale e nord Jonio.