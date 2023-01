Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni: dall’8 gennaio torna il maltempo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo sull’Italia per dopodomani, sabato 7 gennaio, e per i successivi quattro giorni, fino all’11 gennaio.

Sabato 7 gennaio

Nord: addensamenti compatti sulla Liguria, con deboli locali piovaschi; nubi basse e stratificate in Pianura Padana, con foschie dense in diradamento dalla seconda parte del mattino; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione. Dalla sera generale aumento della nuvolosità compatta con le prime deboli piogge sparse sulle regioni centroccidentali. Centro e Sardegna: nubi basse sulle regioni tirreniche e sulle Marche, con foschie dense nelle valli interne in diradamento dalla seconda parte del mattino; bel tempo sul resto del Centro. Dalla sera aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche ed aree interne adriatiche, con deboli piogge sparse sulle regioni tirreniche peninsulari. Sud e Sicilia: addensamenti compatti lungo le aree costiere delle regioni tirreniche, con al più deboli locali piovaschi; bel tempo sul resto del Meridione.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi occidentali, Appennini, Campania, Sicilia tirrenica e Sardegna centrosettentrionale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in calo su Alpi, Prealpi ed Appennini settentrionali, stazionarie sul resto del Paese.

Venti: deboli sudoccidentali su Levante ligure, Sardegna e Toscana; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da mosso a molto mosso il Mare di Sardegna; mosso il Mar Ligure; poco mosso o quasi calmo l’Adriatico; poco mossi – localmente mossi i restanti mari.

Domenica 08 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord e sulle regioni tirreniche, in estensione serale anche al resto del Centro-Nord con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi su Levante ligure, alta

Toscana e Sardegna occidentale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Lunedì 9 gennaio

Al mattino ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi al Centro-Sud peninsulare e sulla Sardegna. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta a

partire dalle regioni settentrionali.

Martedì 10 e mercoledì 11 gennaio

Martedì: ancora addensamenti compatti al Sud, con piogge o rovesci diffusi, più intensi sulla Calabria tirrenica, in attenuazione dalla sera; bel tempo sul resto del Paese, con aumento delle velature sul Nord-Ovest.

Nella giornata di mercoledì avremo addensamenti compatti su Alpi e Prealpi con locali deboli fenomeni; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.