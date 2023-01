Temporali e abbondanti nevicate: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 15 e 16 gennaio 2023, evidenziando correnti fresche e instabili che interessano le regioni ioniche, mentre aria umida al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali anticipano l’arrivo di un sistema frontale di origine atlantica.

Fino alla mezzanotte di oggi, 15 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord molto nuvoloso su tutti i settori con precipitazioni sparse a cominciare dalla Liguria, in estensione ad Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto nel corso della giornata, nevose oltre 800-1000 m; foschie dense e locali banchi di nebbia lungo le pianure; dalla serata schiarite a partire da ovest.

Al Centro e Sardegna rapido aumento della nuvolosità su tutte le regioni con precipitazioni sparse a partire dalla Toscana, nevose oltre i 1300-1500 m, in estensione alle altre zone nel corso della giornata.

Al Sud e Sicilia iniziali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ma con la tendenza ad aumento della nuvolosità sulla Campania nel corso della giornata e qualche pioggia in serata.

Temperature minime in diminuzione al Sud, in aumento sul resto d’Italia; massime in aumento al Sud, in lieve diminuzione al Centro-Nord.

Venti moderati sud-occidentali su Liguria, Sardegna e zone tirreniche, con la tendenza a rinforzare; da deboli a moderati sud-orientali lungo le coste adriatiche; deboli variabili altrove con tendenza a rinforzare sulla Sicilia.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi i settori ad Ovest della penisola; mossi i restanti mari.

Per lunedì 16 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord alternanza di schiarite ed annuvolamenti su aree pianeggianti e zone pedemontane del piemonte centromeridionale e sul ponente ligure, in un contesto generalmente asciutto. Sul resto del Nord cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni a tratti diffuse su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna centroccidentale, levante ligure, anche temporalesche su quest’ultimo fino alle ore serali; fenomeni più isolati sul resto della catena alpina, Lombardia e Trentino-Alto Adige, nevosi da 1000-1200 metri con quota neve in progressivo abbassamento fino a 800-1000 metri, con accumuli maggiori sui rilievi dell’area più occidentale valdostana e su quella più orientale friulana. Neve abbondante dal pomeriggio anche sui rilievi emiliani dagli 800-1000 metri.

Al Centro e Sardegna molte nubi un po’ ovunque con piogge e rovesci sparsi, più diffusi e frequenti dal pomeriggio su Toscana, Umbria, Lazio e restanti aree appenniniche, anche temporaleschi sulle regioni tirreniche peninsulari e sulla Sardegna centrosettentrionale da fine giornata; lievi piogge dalla sera anche sulle aree adriatiche di Marche ed Abruzzo. Dal pomeriggio inoltre, attese nevicate abbondanti sui rilievi settentrionali toscani dagli 800-1000 metri; neve che poi si estenderà dal tardo pomeriggio anche ai rilievi appenninici di Umbria e Marche meridionali, Lazio e soprattutto dell’Abruzzo, dai 1000-1200 metri.

Al Sud e Sicilia estesa copertura compatta su rilievi molisani, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, nonché sulla Sicilia occidentale con precipitazioni sparse, più diffuse e anche a carattere di temporale su Campania, Basilicata tirrenica e Calabria centroccidentale; spiccata variabilità sul restante meridione con qualche pioggia isolata sulla Puglia e soprattutto sul resto dell’isola.

Temperature minime in diminuzione al Nord-Ovest, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino-Alto Adige, appennino tosco-emiliano e Sardegna; senza variazioni sul Friuli-Venezia Giulia; in rialzo sul resto d’Italia, più deciso su Umbria, Marche, Abruzzo e regioni meridionali peninsulari; massime in tenue aumento sulla Pianura Padana centrorientale, Puglia, Basilicata e Calabria ioniche e sulla Sicilia orientale; in flessione sul resto del Nord, specie aree alpine occidentali, appennino emiliano-romagnolo, Sardegna, Toscana, Nord marche e Sicilia occidentale; stazionarie sulle restante territorio.

Venti moderati settentrionali sulla Liguria al mattino ma in successiva, rapida rotazione ed intensificazione intorno Sud-Ovest con raffiche di burrasca forte; moderati sudoccidentali su appennino emiliano-romagnolo ed al Centro-Sud con raffiche di burrasca forte che interesseranno la Sardegna, le regioni tirreniche peninsulari e le restanti zone della dorsale appenninica; deboli variabili sul resto del Nord con rinforzi decisi da Ovest sui rilievi alpini occidentali e, dalla sera, con ventilazione meridionale, lungo le aree costiere di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati il Mar Ligure ed il Mare e Canale di Sardegna, quest’ultimo tendente a molto agitato dalla sera; da molto mosso ad agitato il Tirreno settentrionale; molto mossi lo Ionio ed Tirreno centro-meridionale con tendenza di quest’ultimo a divenire agitato; da molto mossi a mossi Stretto di Sicilia ed Adriatico.