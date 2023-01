Deboli piogge al Centro/Nord: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 2 e 3 gennaio 2023, evidenziando ancora la presenza di alta pressione con un temporaneo indebolimento dell’anticiclone.

Fino alla mezzanotte di oggi, 2 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord molte nubi compatte con locali deboli piogge o rovesci su Liguria e nelle aree tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale; in generale nuvoloso sulle restanti aree con foschie dense e nebbie in banchi nelle vallate e zone pianeggianti in generale fino alle coste adriatiche in diradamento solo parziale durante le ore centrali

della giornata.

Al Centro e Sardegna annuvolamenti sparsi anche compatti sulle regioni tirreniche peninsulari e sull’Umbria con qualche occasionale pioggia sulla Toscana; poco o parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni con qualche addensamento sulla Sardegna orientale e nelle Marche; foschie dense o locali banchi di nebbia nelle vallate interne e lungo i litorali si diraderanno temporaneamente nel corso della mattinata.

Al Sud e Sicilia locali addensamenti lungo le coste, più estesi su Campania settentrionale, Salento e Sicilia; poco nuvoloso sul resto del Sud; foschie e banchi di nebbia lungo coste, le vallate interne e le

pianure del Salento si diraderanno temporaneamente nel corso della

mattinata.

Temperature massime senza variazioni significative.

Venti moderati sud orientali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese con rinforzi meridionali su Sicilia, coste di Toscana e del levante ligure e aree alpine.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mar ligure, mare e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Tirreno settentrionale e occidentale; poco mossi gli altri mari.

Per la giornata di domani, 3 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con deboli piogge sulle regioni centroccidentali. Estesa nuvolosità bassa e stratificata in pianura padana, con foschie dense o banchi di nebbia, al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari con deboli piogge sparse; estese e spesse velature sulle altre regioni. Al primo mattino e dalla serata foschie dense o locali banchi di nebbia nelle vallate interne tirreniche peninsulari.

Al Sud e Sicilia cielo da parzialmente a molto nuvoloso, con deboli piogge sulla Sicilia centromeridionale. Foschie dense o locali banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto su puglia salentina e Sicilia.

Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo su tutto il Paese.

Venti generalmente deboli di direzione variabile.

Infine, per quanto riguarda i mari, poco mosso o quasi calmo l’adriatico; da poco mossi a mossi i restanti mari.