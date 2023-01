Abbondanti nevicate al Sud: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 20 e 21 gennaio 2023, evidenziando l’irruzione di aria fredda di origine polare.

Fino alla mezzanotte di oggi, 20 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord addensamenti nuvolosi con residue nevicate localmente a bassa quota sull’Emilia-Romagna orientale e in miglioramento pomeridiano, ma con fenomeni fino a termine giornata sulla Romagna; nubi sparse al mattino su Lombardia e regioni nord-orientali, in diradamento sulla Lombardia.

Al Centro e Sardegna, piogge e rovesci sparsi sulla Sardegna in parziale attenuazione dal tardo pomeriggio; nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, in intensificazione su Marche, Abruzzo e basso Lazio con precipitazioni da sparse a diffuse dal pomeriggio, intense sul basso Lazio e in serata sull’Abruzzo; quota neve sopra ai 400-600 metri.

Al Sud e Sicilia, isolate piogge e rovesci al mattino su Sicilia, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria in intensificazione pomeridiana in particolare sulla Campania, sulle zone interne del Molise e in serata su Basilicata e alta Calabria in graduale estensione anche alle aree ioniche peninsulari; poco o parzialmente nuvoloso su Molise e Puglia, in peggioramento pomeridiano e serale con precipitazioni sempre più frequenti.

Temperature minime stazionarie sulla Sardegna e in generale ulteriore calo su tutto il restante territorio italiano; massime in diminuzione su isole maggiori, centro-sud peninsulare e Romagna, in aumento sui settori centro-sud di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e sulle pianure nord-orientali emiliane.

Venti moderati settentrionali con locali rinforzi su isole maggiori, Liguria e coste del medio-alto versante Adriatico; da deboli a moderati settentrionali sul restante centro-nord con i rinforzi maggiori su appennino emiliano-romagnolo e restante centro; moderati meridionali sulla Calabria tendenti a forti occidentali; deboli occidentali con locali rinforzi sul resto del Sud, in intensificazione sulla Puglia meridionale e in rotazione da Nord sul restante Sud.

Per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati mare e canale di Sardegna, agitato tendente a localmente molto agitato lo stretto di Sicilia; molto mosso il medio-basso Tirreno con moto ondoso in rapido aumento sul settore Sud e fino a localmente molto agitato.

Per sabato 21 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord addensamenti compatti sulla Romagna meridionale, con nevicate già a bassa quota; addensamenti compatti lungo l’arco alpino orientale con deboli nevicate oltre gli 800 metri; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche ed aree interne tirreniche peninsulari, con nevicate diffuse, intense ed abbondanti sulle regioni adriatiche; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto anche sulle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali diffusi sulle regioni tirreniche, nevicate lungo l’appennino, Molise e Puglia garganica, in generale al di sopra dei 500 metri, abbondanti sulle ultime due aree; locali addensamenti compatti anche sulle coste tirreniche della Sicilia, con rovesci o temporali sparsi, in estensione serale anche alla Sicilia meridionale; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione al Nord e Sardegna, in lieve aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione sulle regioni centrali adriatiche ed al sud,

in aumento sulla sardegna, stazionarie sul resto del paese.

Venti forti occidentali sulle regioni ioniche; forti settentrionali sul resto del centro-sud; da deboli a moderati settentrionali sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mar Ligure ed alto Adriatico; da agitati a molto agitati i restanti mari.