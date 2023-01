Freddo intenso e neve a bassa quota: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 21 e 22 gennaio 2023, evidenziando un sensibile abbassamento delle temperature.

Fino alla mezzanotte di oggi, 21 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord cielo molto nuvoloso con addensamenti compatti sulla Romagna meridionale e precipitazioni assumenti carattere nevoso anche a quote basse; cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti compatti lungo l’arco alpino orientale e precipitazioni deboli, a carattere nevoso oltre gli 800 metri; cielo poco nuvoloso per copertura medio alta stratiforme o velato sul resto del settore settentrionale.

Al Centro e Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni adriatiche ed aree interne tirreniche peninsulari, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, assumenti carattere nevoso già a quote collinari, le quali risulteranno intense ed abbondanti in particolare sulle regioni adriatiche; cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso sul resto del settore per copertura medio alta stratiforme o estese e spesse velature com maggiori addensamenti sull’isola che recheranno locali precipitazioni a carattere di pioggia o rovescio.

Al Sud e Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale sulle regioni tirreniche, precipitazioni nevose sulle aree interne ed appenniniche, nonché su Molise e Puglia garganica, in generale al di sopra dei 500 metri, le quali risulteranno abbondanti sui versanti adriatici; cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti localmente compatti sulla Sicilia tirrenica, con annesse precipitazioni sparse carattere di rovescio o temporale, in estensione serale anche alle aree meridionali dell’isola; cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del settore pur non escludendo locali e sporadici fenomeni precipitativi a carattere di pioggia.

Temperature minime stazionarie sulla Sardegna e in generale ulteriore flessione su tutto il restante territorio italiano; valori massimi in flessione su isole maggiori, centro-sud peninsulare e Romagna, in aumento sui settori centro-sud di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e sulle pianure nord-orientali emiliane.

Venti moderati settentrionali al Centro nord e sulla Sardegna in rinforzi fino a forti su Liguria, Sardegna orientale e coste dell’Emilia- Romagna, dove tenderanno a divenire orientali; moderati meridionali sulle regioni meridionali peninsulari in intensificazione serale fino a forti e con raffiche di burrasca su Campania meridionale, Molise, Calabria tirrenica; moderati meridionali sulla Sicilia con rinforzi fino a forti ed in rotazione successiva dai quadranti settentrionali.

Per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati Mare e Canale di Sardegna, agitato tendente a localmente molto agitato lo Stretto di Sicilia; localmente agitato lo Ionio tendente a generalmente agitato, localmente molto agitato; mosso l’Adriatico con moto ondoso in aumento; da mossi a molto mossi Alto Tirreno e Mar Ligure; molto mosso il medio-basso Tirreno con moto ondoso in rapido aumento sul settore sud fino a localmente molto agitato.

Per domenica 22 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord addensamenti compatti sulla Romagna meridionale, con nevicate diffuse ed abbondanti già a quote di pianura; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna molte nubi compatte sulle Marche, con nevicate diffuse ed abbondanti al di sopra dei 200 metri; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con fenomeni sparsi, in generale di debole intensità sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi lungo le aree costiere tirreniche, in spostamento dal pomeriggio verso le regioni ioniche; nevicate deboli o al più moderate, in generale al di sopra degli 800-1000 metri sulle aree interne tirreniche.

Temperature minime in diminuzione anche sensibile al Centro-Sud peninsulare e Sardegna, in aumento al Nord e stazionarie sulla Sicilia; massime stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud peninsulare, stazionarie su Sardegna, Nord-Ovest e regioni alpine, in diminuzione sul resto del Paese.

Venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali sulle aree costiere adriatiche settentrionali e sulle Marche; moderati settentrionali su Tiguria e Toscana; deboli variabili o dai quadranti settentrionali sul resto del paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà agitato l’Adriatico settentrionale, con punte anche fino a molto agitato; da mossi a molto mossi i restanti Mari.