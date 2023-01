Neve a bassa quota: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 22 e 23 gennaio 2023, evidenziando gli effetti di un’intensa perturbazione sull’Italia.

Fino alla mezzanotte di oggi, 22 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord addensamenti compatti sulla Romagna meridionale, con precipitazioni diffuse, con neve a quote basse in prossimità delle aree appenniniche; spesse velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna molte nubi compatte su Marche, Umbria e Toscana con precipitazioni diffuse, localmente nevose a bassa quota su Umbria e zone interne di Toscana e Marche; nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con fenomeni sparsi, in generale di debole intensità sul resto del centro; nel pomeriggio qualche schiarita sull’alto Lazio.

Al Sud e Sicilia cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali diffusi lungo le aree costiere tirreniche, in estensione durante la giornata al resto delle zone; nevicate deboli o al più moderate, in generale al di sopra degli 800-1000 metri sulle aree interne tirreniche.

Temperature minime in diminuzione anche sensibile al sud peninsulare, Lazio, Abruzzo e Sardegna,in aumento al nord e stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Toscana, Sicilia e Puglia salentina, stazionarie sulla Sardegna ed al nord, in aumento sul resto del paese.

Venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali sulle aree costiere adriatiche settentrionali e sulle Marche; moderati settentrionali su Liguria e Toscana; da deboli a moderati meridionali sulle regioni ioniche; deboli variabili o dai quadranti settentrionali sul resto del paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati il Mare e Canale di Sardegna e l’Adriatico settentrionale, con punte anche fino a molto agitato fino al primo mattino su quest’ultimo; da mossi a molto mossi i restanti mari.

Per lunedì 23 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord molte nubi compatte su tutto il nord, con nevicate diffuse, abbondanti ed al di sopra dei 200 metri sull’Emilia-Romagna in spostamento serale verso il Piemonte; diffuse ed al di sopra degli 800 metri sul resto delle regioni alpine.

Al Centro e Sardegna ancora molte nubi compatte sulle Marche con nevicate diffuse al di sopra dei 200 metri, ma in attenuazione dal pomeriggio; addensamenti compatti su Lazio meridionale e Sardegna, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, lungo le aree costiere; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione al sud, in aumento su Sardegna ed aree alpine del Triveneto, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione su Pianura Padana ed aree costiere delle Marche in aumento su aree alpine, isole maggiori ed aree costiere tirreniche, stazionarie sul resto della penisola.

Venti da moderati a forti dai quadranti orientali lungo le aree costiere di Veneto e Friuli-Venezia Giulia e da quelli settentrionali sulla Liguria; deboli settentrionali al nord e variabili sul resto del paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati Mare e Canale di Sardegna; generalmente mossi i restanti mari.