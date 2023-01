Il maltempo insiste al Sud: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 27 e 28 gennaio 2023, evidenziando gli effetti di un’intensa perturbazione sull’Italia.

Fino alla mezzanotte di oggi, 27 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, addensamenti sparsi su Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto occidentale con deboli precipitazioni a ridosso delle aree pedemontane specie dell’Appennino romagnolo, a carattere nevoso a partire da 400 metri; schiarite sempre più ampie nel corso del pomeriggio salvo sulla Romagna; prevalenti schiarite sul resto del nord con nuvolosità in amento serale sul nord-est; foschie in Pianura Padana al primo mattino.

Al Centro e Sardegna, addensamenti compatti su regioni adriatiche, aree interne tirreniche peninsulari e basso Lazio con qualche isolato piovasco e neve sulle aree interne adriatiche al di sopra dei 400-600 metri; qualche sporadica nevicata si potrà avere anche sul Lazio meridionale al di sopra degli 800-1000 metri; nuvolosità irregolare sulla Sardegna con qualche isolato rovescio sulla parte meridionale dell’isola.

Al Sud e Sicilia, cielo in generale molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, in parziale attenuazione serale su Campania, Molise e Basilicata; locali nevicate sull’Appenino oltre i 600-700 metri.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo sulla Sicilia; in generale calo sul resto del paese; massime in aumento al sud ed in calo al Centro-Nord.

Venti da deboli a moderati settentrionali su coste dell’alto Adriatico, Appennino emiliano-romagnolo, Liguria, Sardegna e regioni centrali peninsulari con qualche rinforzo su Golfo di Trieste e ponente ligure; deboli settentrionali sul resto d’Italia con rinforzi su Molise, Cilento, Sicilia e nord Puglia.

Per quanto riguarda i mari, saranno localmente agitati Mare e Canale di Sardegna, Alto Adriatico e Mar Ligure occidentale; localmente agitato lo Stretto di Sicilia con moto ondoso in attenuazione; da mossi a molto mossi i restanti mari, con tendenza a graduale attenuazione del moto ondoso nel Tirreno orientale e Jonio settentrionale.

Per sabato 28 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, addensamenti compatti su Romagna con deboli nevicate oltre i 200 metri, in attenuazione dal tardo pomeriggio; bel tempo sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso su Sardegna, Lazio e regioni adriatiche, con piogge o rovesci sparsi, in generale deboli, tendenti dal pomeriggio ad assumere carattere temporalesco lungo le aree costiere del Lazio meridionale.

Al Sud e Sicilia, cielo molto nuvoloso con rovesci o temporali diffusi su Sicilia e Calabria, e deboli piogge o rovesci sparsi sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione sulle regioni alpine, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna centrosettentrionali, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Alpi occidentali e Sicilia orientale, in aumento sulla restante parte di Alpi e Prealpi, stazionarie sul resto della Penisola.

Venti da deboli a moderati orientali sulle aree costiere Adriatiche centrosettentrionali e regioni centrali peninsulari; moderati settentrionali su Liguria e Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, sarà molto mosso il mare di Sardegna; da mossi a molto mossi Mar Ligure, Canale di Sardegna e basso Ionio; mossi i restanti mari.