Temporali e nevicate, le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 8 e 9 gennaio 2023, evidenziando un netto peggioramento del tempo, con forte maltempo e nevicate.

Fino alla mezzanotte di oggi, 8 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con pioggia inizialmente sulla Liguria e in estensione a Ovest Piemonte e aree occidentali di Lombardia ed Emilia; deboli nevicate sopra i 1500 sulle Alpi piemontesi dalla notte; riduzioni di visibilità in pianura e nelle valli al mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni con al mattino deboli piogge sulla Sardegna nord-orientale e dal mattino pioggia più intensa sull’alta Toscana; dal pomeriggio deboli piogge sparse sul Lazio; riduzioni di visibilità in pianura e nelle valli al mattino e dopo il tramonto.

Al Sud e Sicilia nuvolosità variabile sulle regioni peninsulari con locali deboli piogge in serata sulla Calabria meridionale; molto nuvoloso o coperto sull’isola con pioggia debole in serata sul settore orientale; riduzioni di visibilità al mattino e dopo il tramonto su pianura campana e Puglia.

Temperature massime in calo su Liguria, arco alpino occidentale, sul Nord-Est e alta Toscana; invariate altrove.

Venti moderati da Sud-Ovest su Liguria, Toscana e Sardegna, in intensificazione dal pomeriggio; deboli variabili altrove ma tendenti a disporsi da Sud-ovest e a rinforzare al Centro-Sud.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi mar Ligure, mar di Sardegna e Tirreno settentrionale, con moto ondoso in aumento fino ad agitato per il mar di Sardegna; mosso il restante Tirreno e canale di Sardegna ma con moto ondoso in aumento dal pomeriggio; poco mossi gli altri mari, tendente a mossi.

Per la giornata di domani, 9 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord inizio giornata all’insegna della nuvolosità estesa e con precipitazioni su arco alpino, restante Triveneto ed Emilia-Romagna, ma già nel corso della mattinata ampi rasserenamenti interesseranno le regioni più occidentali per poi estendersi al restante settentrione con l’eccezione della Valle d’Aosta dove la nuvolosità sarà persistente ed associata a nevicate, specie in serata. Quota neve in calo serale fino a 500-700 metri.

Al Centro e Sardegna maltempo in trasferimento da Toscana e Sardegna alle altre regioni con precipitazioni in prevalenza temporalesche su Lazio e parte meridionale dell’Umbria. Nel pomeriggio ampi rasserenamenti ad eccezione di qualche residuo addensamento sulle aree appenniniche e su Sardegna settentrionale

sulle quali aree saranno ancora probabili deboli rovesci.

Al Sud e Sicilia sensibile peggioramento delle condizioni del tempo su tutte le regioni con nubi in intensificazione ovunque associate a precipitazioni che saranno meno probabili sulle aree costiere molisane ed intense, in prevalenza temporalesche, sulle aree tirreniche peninsulari.

Temperature minime in aumento su Valle d’Aosta, Triveneto, Romagna, centro sud peninsulare e Sardegna; stazionarie sul resto del Paese. Massime in lieve aumento al Nord, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Puglia garganica; in calo su Romagna, Sardegna, restante Puglia, Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo sulle rimanenti aree.

Venti forti meridionali su Puglia; forti con rinforzi fino di burrasca al Centro Sud; da deboli a moderati settentrionali sulle restanti regioni.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati i mari intorno alla Sardegna e mar Ligure; da mossi a molto mossi gli altri mari.